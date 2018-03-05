Cinayet kurbanı Kırgız kadının cenazesine kimse sahip çıkmadı!

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çocuklarının velayetini vermediği iddiasıyla eşinin ağabeyi tarafından boğularak öldürülen Kırgız uyruklu Türk vatandaşı kadının cenazesi, Kırgızistan'a gönderildi. Katerina Çetin’in (34) naaşı, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi 6 gün önce tamamlanmasına rağmen Türkiye'de herhangi bir yakını tarafından alınmadı.

Kayınbiraderi tarafından katledilen kadının cenazesi, bugün ülkesindeki ailesinin talebi ve Kırgızistan Antalya Konsolosluğu’nun talimatı ile cenaze hizmetleri şirketince alındı. Cenaze Kırgızistan'a gönderildi.

Bahçelievler Mahallesi 5020 Sokak'taki evinde 27 Şubat'ta Kırgız uyruklu Türk vatandaşı Katerina Çetin, eşinin ağabeyi Mehmet Ç. (46) tarafından boğularak yaşamını yitirmişti. Cinayetin ardından tutuklanan Mehmet Ç. kardeşinin boşanma davası açtığı yengesini konuşmak için gittiği evinde boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

Katerina Çetin'in 4, 6 ve 11 yaşındaki erkek çocukları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca korunma ve bakım altına alınmıştı.

İFLAS EDEN KOCASI YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

Genç kadını vahşice öldüren Mehmet Ç. ifadesinde, ağabeyi Haydar Ç. ile birlikte iki yıl önce Niğde’de iplik fabrikası işlettiklerini, Rusya ile yaşanan krizin ardından işlerinin kötüye gittiğini ve iflas ettiklerini söylemişti. Mehmet Ç., ağabeyinin borçlarını ödeyemediği için yurt dışına kaçtığını da anlatmıştı.