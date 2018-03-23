Çin yapay zekâda dünyanın en hızlısı

Çin'de 2017 yılında yapay zekâ sektörünün toplam büyüklüğü 70 milyar yuana(yaklaşık 11 milyar dolara) ulaştı.

Çin yapay zekâda dünyanın en hızlısı

Çin'de 2017 yılında yapay zekâ sektörünün toplam büyüklüğü 70 milyar yuana(yaklaşık 11 milyar dolara) ulaştı. Çin'de 2017 yılında yapay zekâ sektörünün toplam büyüklüğünün 70 milyar yuana(yaklaşık 11 milyar dolara) ulaştığı, ülke genelinde yapay zekâ yapılandırılmasının güçlendirilmesiyle birlikte bu sayının yılda yüzde 26,2 oranındaki artış hızıyla 2020 yılına kadar 160 milyar yuana( yaklaşık 25 milyar dolara) ulaşacağı bildirildi.

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Çin yapay zekâda dünyanın en hızlısı

Çin Sanayi ve Bilişim Bakan Yardımcısı Xin Guobin kısa süre önce basına verdiği demeçte, 2017 yılında yapay zekâya dayalı 202 standartlaşma ve 97 yapay zekâ odaklı imalat projesi belirlediklerini, böylece ekonomide yeni büyüme noktasını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

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Çin yapay zekâda dünyanın en hızlısı

Kısa süre önce hayatını kaybeden Hawking, Cambridge'te bulunan Merkezin yapay zeka çalışmalarındaki katkılarını "Çok disiplinli bir enstitü yapay zeka araştırmalarındaki gelişmelere bağlı olarak bazı açık uçlu sorulara cevap bulabilir" sözleriyle ifade etti. Tarih çalışmalarıyla çok vakit kaybedildiğini söyleyen Hawking "Yüzleşelim, tarih çoğu zaman ahmaklığın tarihidir. Yani insanların zekanın geleceği yerine tarih çalışmaları istenir" dedi. Dünyaca ünlü fizikçiye göre yapay zeka medeniyet tarihimizdeki en önemli buluş olabilir ve hayatımız her açıdan büyük bir dönüşüm geçirecek. Hawking: "Aklımız yapay zeka ile güçlendirildiğinde neleri başarabileceğimizi bilemiyoruz. Belki bu yeni teknolojik devrimin araçlarıyla sanayileşme sonucu doğal yaşama verilen bazı zararları telafi edebiliriz. Ancak eminim sonuç olarak hastalık ve açlığı yok etmeyi hedefleyeceğiz." dedi

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Çin yapay zekâda dünyanın en hızlısı

Çin'de 2017 yılında yapay zekâ sektörünün toplam büyüklüğü 70 milyar yuana(yaklaşık 11 milyar dolara) ulaştı. Çin'de 2017 yılında yapay zekâ sektörünün toplam büyüklüğünün 70 milyar yuana(yaklaşık 11 milyar dolara) ulaştığı, ülke genelinde yapay zekâ yapılandırılmasının güçlendirilmesiyle birlikte bu sayının yılda yüzde 26,2 oranındaki artış hızıyla 2020 yılına kadar 160 milyar yuana( yaklaşık 25 milyar dolara) ulaşacağı bildirildi.

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