Çin yapay zekâda dünyanın en hızlısı

Kısa süre önce hayatını kaybeden Hawking, Cambridge'te bulunan Merkezin yapay zeka çalışmalarındaki katkılarını "Çok disiplinli bir enstitü yapay zeka araştırmalarındaki gelişmelere bağlı olarak bazı açık uçlu sorulara cevap bulabilir" sözleriyle ifade etti. Tarih çalışmalarıyla çok vakit kaybedildiğini söyleyen Hawking "Yüzleşelim, tarih çoğu zaman ahmaklığın tarihidir. Yani insanların zekanın geleceği yerine tarih çalışmaları istenir" dedi. Dünyaca ünlü fizikçiye göre yapay zeka medeniyet tarihimizdeki en önemli buluş olabilir ve hayatımız her açıdan büyük bir dönüşüm geçirecek. Hawking: "Aklımız yapay zeka ile güçlendirildiğinde neleri başarabileceğimizi bilemiyoruz. Belki bu yeni teknolojik devrimin araçlarıyla sanayileşme sonucu doğal yaşama verilen bazı zararları telafi edebiliriz. Ancak eminim sonuç olarak hastalık ve açlığı yok etmeyi hedefleyeceğiz." dedi