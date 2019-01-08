Çin VPN kullananlara para cezaları vermeye başladı

Siber güvenliğine en çok önem veren ülkeler arasında yer alan Çin'in kendine ait "Büyük Çin Güvenlik Duvarı" adlı bir filtreleme sistemi de bulunuyor. Bu güvenlik duvarını aşmak için VPN kullanan kişilere, 1997'de getirilen ancak şu ana kadar uygulanmayan VPN yasağı gereği para cezaları verilmeye başlandı.





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