Çin VPN kullananlara para cezaları vermeye başladı

Çinli vatandaş Zhu Yunfeng, Lantern VPN uygulamasını kullandığı için büyük bir miktar para cezası ödemek zorunda kaldı.

Çin VPN kullananlara para cezaları vermeye başladı

Siber güvenliğine en çok önem veren ülkeler arasında yer alan Çin'in kendine ait "Büyük Çin Güvenlik Duvarı" adlı bir filtreleme sistemi de bulunuyor. Bu güvenlik duvarını aşmak için VPN kullanan kişilere, 1997'de getirilen ancak şu ana kadar uygulanmayan VPN yasağı gereği para cezaları verilmeye başlandı.

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Çin VPN kullananlara para cezaları vermeye başladı

Çinli vatandaş Zhu Yunfeng, Lantern VPN uygulamasını kullandığı için büyük bir miktar para cezası ödemek zorunda kaldı. 1997 yılında yayınlanan "yabancı internet"e girişi yasaklayan toplum güvenliği yasasını ihlâl eden Zhu, kullandığı VPN uygulaması sebebiyle toplamda 1000 Yuan (~145$) para cezası ödemek durumunda kaldı.

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Çin VPN kullananlara para cezaları vermeye başladı

Ortaya çıkan istatistiklere göre Çin'in 1.4 milyarı aşkın nüfusunun yaklaşık 30 milyonu, 2018 yılı içerisinde VPN kullanarak Büyük Çin Güvenlik Duvarı'nı ihlâl etti.

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Çin VPN kullananlara para cezaları vermeye başladı

Bu bağlamda Çin Hükümeti'nden para cezalarının diğer kullanıcılara da yansıtılması an meselesi. Çin'in sıkı tutumlarından dolayı Apple, uygulama marketi App Store Çin'den toplamda 674 VPN uygulamasını da geçtiğimiz aylarda kaldırmak zorunda kalmıştı.

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