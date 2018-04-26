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Çin savaş uçaklarıyla gözdağı verdi

Çin savaş uçaklarıyla gözdağı verdi

Çin-Tayvan gerilimi yeniden tırmandı. ABD'nin silah yardımıyla destek çıktığı Tayvan açıklarında Çin Hava Kuvvetleri tatbikat başlattı.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 11:48 - Güncelleme: 26-04-2018 11:48

Çin savaş uçakları Tayvan Boğazı'nda tatbikat yapıyor


 
Çin Hava Kuvvetlerinin açıklamasında, erken uyarı, keşif ve H-K6 bombardıman uçaklarının, ülkedeki çeşitli hava üslerinden havalandığı, Tayvan Boğazı'nda devriye uçuşu ve tatbikat başlatıldığı ifade edildi.

H-K6 bombardıman uçakları ile çeşitli savaş uçaklarının 18 Nisan'dan bu yana bölgeye gönderildiği belirtilen açıklamada, tatbikatla "ulusal egemenliği" ve "toprak bütünlüğünü koruma kabiliyetinin" geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Şiaoguang, dün düzenlediği basın toplantısında, Tayvan'da herhangi bağımsızlık yanlısı bir eylemi engelleyecek kapasiteye sahip olduklarını belirterek Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) düzenlediği tatbikatların bu konuda "çok açık mesaj" verdiğini dile getirmiş ve "Tayvan bağımsızlık güçleri kendi dilediklerini yaparsa, ilave adımları atacağız." ifadelerini kullanmıştı. 

Çin donanması geçen hafta Tayvan Boğazı'nda gerçek mermilerin kullanıldığı bir tatbikat düzenlemiş, tatbikatın Tayvan'ın bağımsızlığını savunanları hedef aldığı açıklanmıştı.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Pekin yönetimi "tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor. 

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Kaynak : AA

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