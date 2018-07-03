Çin malı deyip geçmeyin devasa bir iş gücünü görün!

Dünyayı saran Çin malı ürünlerin ardında devasa bir iş gücü var. Reuters muhabirleri işte 'Made in China' etiketinin ardında yatan emeği gözler önüne serdi.

Dünyayı saran Çin malı ürünlerin ardında devasa bir işgücü var. Reuters muhabirleri işte 'Made in China' etiketinin ardında yatan emeği gözler önüne serdi. '2018 Dünya Ekonomi Ligi' raporuna göre, Hindistan gelecek yıl İngiltere ve Fransa'yı geride bırakarak dünyanın beşinci büyük ekonomisi olacak. Çin de 2032'de birinciliği ABD'den alacak. Twitter

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Cebr'in raporunda, Asya ekonomilerinin gelecek 15 yılda dünyanın en büyük 10 ekonomisi listesini domine edecekleri belirtildi. Hindistan 2027 yılında Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'yı da geride bırakacak ve dünyanın en büyük 4'üncü ekonomisi olacak. Cebr Başkan Yardımcısı, "Geçici geri çekilmeler olsa bile, Hindistan ekonomisi 2018'de hem İngiltere hem de Fransa'yı geride bırakan dünyanın beşinci büyük ekonomisi haline gelecek" diye konuştu. Twitter

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Çin'in dünyanın en büyük ekonomisi unvanını 2032 yılında ABD'den alacağını öngören Cebr, raporda "Başkan Trump'ın ticaret üzerindeki etkisinin beklenenden daha hafif olması nedeniyle, ABD global ekonomideki liderliğini önceki raporda öngördüğümüzden sadece 1 yıl daha uzun sürdürülebilecek" ifadelerini kullandı. Twitter

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