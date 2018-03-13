Çin görünmez uçak üretti fotoğraf yayınladılar

Çin radara yakalanmayan "görünmez uçak' ürettiğini açıkladı. Söz konusu teknolojinin geliştirildiği laboratuvar ülke basınının ziyaretine açıldı. Shenzhen'deki bir kentte yer alan laboratuvarda savaş uçaklarının görünmez olmasını sağlayacak bir materyal geliştirildiği açıklandı.

Son yıllarda askeri harcamalarını ciddi oranda artıran Çin, geçtiğimiz aylarda yeni nesil drone'u için önemli bir adım atmıştı.

Bir süredir yeni nesil bir casus drone geliştiren Çin radara yakalanmayan casus drone'unu test etmeye başlamıştı Söz konusu drone'un en dikkat çeken özelliği ise radara yakalanmayacak olması.