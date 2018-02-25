Çin bunu yapar mı Londra'yı dakikalar içerisinde vurabilir!

Dünyada silah teknolojisi aslında hiç istenmeyen bir yere doğru ilerliyor. Çinlilerin henüz geliştirmekte olduğu ve duyanları dehşete düşüren uçan 'canavar' sahip olduğu sıra dışı özelliklerle şaşkına çeviriyor. Bakın havalandığı anda neler yapabilecek neler?
Sadece saniyeler içinde havalanabilen bu hipersonik savaş uçağı, 78 dakika içinde Çin'den Londra'ya ulaşabiliyor! Korkunç...
Saatte 6 bin km hız yapabilen Çinlilerin bu yeni silahı sesten 5 kat hızlı... 'Hipersonik ağır bombadırman uçağı' olarak anılıyor ve en büyük kozu hızlı olmasının yanı sıra ağır hasarlara yol açabilen bomba yüklü tasarımı...
Aynı şekilde Çin'de bir noktadan kalkan bu hipersonik uçağın 2 saatte New York'a varabilmesi de mümkün!
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