Çin bunu yapar mı Londra'yı dakikalar içerisinde vurabilir!

Dünyada silah teknolojisi aslında hiç istenmeyen bir yere doğru ilerliyor. Çinlilerin henüz geliştirmekte olduğu ve duyanları dehşete düşüren uçan 'canavar' sahip olduğu sıra dışı özelliklerle şaşkına çeviriyor. Bakın havalandığı anda neler yapabilecek neler?

