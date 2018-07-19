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Çılgın Sedat, Adnan Oktar iddialarına ateş püskürdü!

Çılgın Sedat, Adnan Oktar iddialarına ateş püskürdü!

Çılgın Sedat, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilen Adnan Oktar'ın Çırağan'da verdiği iftar davetine katılmıştı. Çılgın Sedat'ın davete katılmasının ardından Adnan Oktar ile önceden ilişiği bulunuyor şeklinde iddialar ortaya atıldı. Çılgın Sedat, bu iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 14:27 - Güncelleme: 19-07-2018 14:27

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen şüphelilerin tutuklanmasının ardından, Adnan Oktar da sabah saatlerinde tutuklandı. Toplam 168 kişi tutuklanırken, 19 kişi de serbest bırakıldı. Adnan Oktar, mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Çılgın Sedat, geçtiğimiz aylarda Adnan Oktar'ın düzenlediği iftar davetine katılmasının ardından ortaya atılan iddialara ve aldığı tepkilere sosyal medya hesabı Instagram üzerinden cevap verdi.

'1 TL DAHİ ÜCRET ALMADIM'
Çılgın Sedat, Adnan Oktar ile kişisel bir tanışıklığının olmadığını yineleyerek şu açıklamalarda bulundu;

"DİKKAT... Beni yıllardır tanıyanlar bilir ama eminim ki bilmeyenler de vardır her şeyden önce katıldığım davette bir ücret almadım çünkü sahne almadım ben Adnan Oktar gecesinde öncelikle bu bilinmeli hem program isteniyor konuşulmak üzere hem de Instagram'dan takip etmişler çocuğumuzun rahatsızlığı ile ilgili çok önemli profösörler olduğu söylendi ve ben de gecede bulundum lütfen okuyan bilen bilmeyen herkesten Allah rızası için çuvaldızı kendinize batırın yorum yapmadan önce özellikle evladı olan dostlar bakın uzaktan her şey farklı görünebilir ama tanımadan hele ki bir insanın hayatını bilmeden iki kere düşünerek yorum yapın asla hiçbir ticari veya farklı işim olmamıştır zaten 5 yıldır davet ediliyordum gitmemiştim A9 kanala araştırabilirsiniz de çok farklı anlatıldı gittim ama yıllardır birçok tanınan hem de çok önemli kişiler hep gitmiş gördüğüm internette en son geceye katılanlara suçlama yapılmamalı ben şahsım adına yine söylüyorum 1 TL ücret dahi almadım gecede çünkü sahne yapmadım sadece davetdeydim ama yinede öyle bir ortamda bulunmamalıymışım."

'BUNDAN ÖNCE GÖRÜNTÜM KANITLANIRSA ÜLKEYİ TERK EDERİM'
32 yıldır sahnede bu işten ekmek kazanan biri olarak geçmişimde elhamdulilllah hep düzgün yaşamaya çalıştım kul hakkından kaçtım kibirden uzak kaldım olmamam gereken bir ortamda bulunduğum için benim yüreğimi acıtmayın ben ramazanda tanıdım daha öncesinde asla yoktu emniyet teşkilatımıza her zaman güvenirim adalete de boynum kıldan incedir daha öncesi hiç tanımıyordum ramazandaki iftarda ilk defa gittik eğer ki bundan öncesinde herhangi bir görüntüm var ise ben ülkemi terk ederim. Saygılarımla"

Adnan Oktar'ın gecesine katılan ünlüler ilk kez konuştu!Adnan Oktar'ın gecesine katılan ünlüler ilk kez konuştu!Adnan Oktar'ın gecesine katılan ünlüler ilk kez konuştu!Adnan Oktar'ın gecesine katılan ünlüler ilk kez konuştu!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • real 19 Temmuz 2018 15:25 sedat bırak bu işleri, haksız oldummu kuduruyorsun....bilmiyormusun onun ne ... olduğunu

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KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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