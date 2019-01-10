Cihangir İslam 'öz babası değilim' dedi işte Mariam Kavakçı'nın gerçek babası

2017 yılında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı, Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak atanınca gündeme oturdu. Yaşı ve paylaşımlarıyla eleştirilerin merkezine yerleşen Mariam Kavakçı sosyal medya hesaplarını kapatırken, açıklama Merve Kavakçı'nın eski eşi Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'dan geldi. 'Benim öz kızım değil' diyen Cihangir İslam, Mariam hakkında bilinmeyenleri de açıkladı. İşte Mariam Kavakçı'nın gerçek babası ve Cihangir İslam'ın açıklamaları:
Mariam Kavakçı hakkında merak edilen detaylara girmeden önce Merve Kavakçı'nın boşandığı son eşi Cihangir İslam'dan gelen açıklamaları aktaralım. Mariam Kavakçı ile 5 dakika baba kız ilişkisi içinde olduklarını belirten İslam onunla ilgili şunları yazdı:
-Sayın Mariam Kavakçı ataması hakkındaki tweetler konusunda yorum yapmakta tereddüt etmemin nedeni kendileriyle beş yıldan fazla baba - kız hukuki ilişkimizin olması. İşin bir lince dönüşmesi karşısında susmanınsa insani değerler açısından bir sefalet olduğunu düşünüyorum.
DANIŞMANLIK İŞİ -Mariam Kavakçı atamasına adaletsiz sistem adına yapılan itirazlara söyleyecek bir şeyim yok. Ancak danışmanlık hizmeti özellikler taşıyan bir görevdir. İş mahremiyeti de içerdiğinden genellikle bir yarışma çerçevesinde değil de güven üzerinden değerlendirme yapılır. Milletvekilleri de danışmanlarını seçerken sınav açmaz, kendi çalışma tarzlarına uygun olan adayları işe alırlar. Bu nedenle Mariam Kavakçı'nın işe alımında tek seçici işverendir yani Cumhurbaşkanlığıdır. Dört yıllık fakülte eğitimi de bunun için yeterlidir.
MESLEĞİ NE? : -Sayın Mariam Kavakci'nın formasyonuna gelince: Kendisi Texas Üniversitesi'nde "Konuşma Bozuklukları" üzerine doktora yaptı. O derece başarılıydı ki henüz bir Yüksek Lisans öğrencisiyken kendisine hasta bakma özel izni verdiler. Kanaatimce bu yeterlidir. Benim kendilerine tavsiyem akademide yani Texas Üniversitesi'nde kalması ve akademisyen olmasıydı. Kişisel görüşüm ileride bu alanın önemli bir teorisyenlerinden olabileceği yönündeydi. Hala öyle. Sayın Mariam Kavakci daima yaşından olgun davranışlar gösteren biri oldu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER