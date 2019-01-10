Cihangir İslam 'öz babası değilim' dedi işte Mariam Kavakçı'nın gerçek babası

DANIŞMANLIK İŞİ -Mariam Kavakçı atamasına adaletsiz sistem adına yapılan itirazlara söyleyecek bir şeyim yok. Ancak danışmanlık hizmeti özellikler taşıyan bir görevdir. İş mahremiyeti de içerdiğinden genellikle bir yarışma çerçevesinde değil de güven üzerinden değerlendirme yapılır. Milletvekilleri de danışmanlarını seçerken sınav açmaz, kendi çalışma tarzlarına uygun olan adayları işe alırlar. Bu nedenle Mariam Kavakçı'nın işe alımında tek seçici işverendir yani Cumhurbaşkanlığıdır. Dört yıllık fakülte eğitimi de bunun için yeterlidir.