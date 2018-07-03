Çiğnediğiniz sakızı yutarsanız ne olur?

Sakız yuttuğunuz anda vücudunuzda neler olduğunu biliyor muydunuz? Biz de etkilerinin bu kadar çok olacağını tahmin edemezdik. Yutulan sakız midede yemekler gibi kolay bir şekilde sindirilemez. Sindirilmesi oldukça zordur.

Mide asidinin fayda etmediği sakızın sadece bir kısmı öğütülebiliyor. Parçalanmayan kısım ise bağırsaklar aracılığı ile vücuttan atılıyor.

Sindirim sisteminin tüm etkisine rağmen, sakızın ancak bir kısmı öğütülebilir. Parçalanmayan kısım da bağırsaklarla vücuttan atılır. Yutulan sakızı vücut bir şekilde dışarı atıyor fakat yine de çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü sakız yutulduğunda nefes borusuna kaçabilir ve boğulmanıza sebep olabilir.