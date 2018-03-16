Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın milyon dolarlı videosu

Çiftlik Bank dolandırıcılığında skandallar bitmek bilmezken Mehmet Aydın'ın ortaya çıkan yeni görüntüleri mağdurları çileden çıkardı. Bu görüntülerde onlardan biri. İnsanların sorular sorup videolu cevaplar aldığı sosyal medya platformu Papillion'da bir kullanıcı Mehmet Aydın'a "Paraları eziyor musun, gerçekten sövmeyeceğim, hakkını veriyorsan helal olsun" şeklinde bir soru sordu. Bunun üzerine Mehmet Aydın izlediğiniz bu videoyu paylaştı. Videoda bir çekmeceden çıkan milyon dolarlar görülüyor. Mehmet Aydın'ın paylaştığı videodaki görüntüler bir başka kayıttan alınma. Mehmet Aydın'ın Papillion'da yayınladığı video şu anda kaldırılmış gözüküyor olsa da, pek çok kişi videoyu çoktan YouTube gibi sosyal mecralara taşıdılar.

Mehmet Aydın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte hesabına yatan paralarla önce Dubai'ye oradan Uruguay'a kaçtı. Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın ifşalarına göre dolandırıcı genç orada da bir işyeri açmış ve 40 milyon doları oraya transfer etmiş.