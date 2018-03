Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın milyon dolarlı videosu

Misafir 16 Mart 2018 09:07 atalarımız ne demiş? dürüst bir insanı kazıklayamazsın (you can't con an honest man). nerede 1 koyup 5 almak isteyen, oturduğu yerden emek harcamadan zengin olmaya çalışan, başkalarını kazıklamak için binbir takla atan, cin olmadan şeytan çarpmaya kalkan çomar varsa hepsi kendilerinin birkaç level üstü çomarlar tarafından böyle kazıklanır işte. size su veren itfaiyenin hortumunu...