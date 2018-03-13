Çiftlik Bank tesislerini mağdur üyeler bastı!

Yüzbinlerce üyesi ve dolandırıcılık iddialarıyla aylardır gündemde olan Çiftlik Bank'ın mağdurları şirketin İstanbul Ümraniye'deki genel merkezinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesi Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisini bastı. Kaybettikleri paralara karşılık kamyonlarla geldikleri tesisten hayvan almak isteyen üyeler, jandarmanın engellemesiyle karşılaştı. Kalabalığın sayısı kısa sürede 300'ü aşarken, çevre il ve ilçelerden de birçok mağdur vatandaşın tesise gelmek üzere yola çıktığı bilgisine ulaşıldı. Mağdur olan öfkeli kalabalığın sıyısı artarken, jandarma da tesisin çevresinde aldığın önlemkleri arttırdı. Vatandaşların tesis önünde bekleyişleri sürüyor.

ÇİFTLİK BANK SÜRECİ NASIL İLERLEDİ? 2016 yılında bir yazılımcı Mehmet Aydın tarafından kurulan Çiftlik Bank isimli sanal çiftlik uygulaması yüzde 40'a varan bir kazanç iddiasıyla kısa sürede 500 bini bulan üye sayısına ulaştı. Üyelerinden topladığı paralarla kuruluşunun 5'inci ayında Bursa'nın İnegöl ilçesinde 250 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis kuran Çiftlik Bank, kısa bir süre sonra Manisa'da da aylık 1 buçuk milyon yumurta üretim kapasitesi olan tavuk çiftliği kurdu. 'Papara' isimli bir yazılımla üyeler ile şirket arasındaki para ödeme trafiğinin sağlandığı sistemde ortaya atılan 'saadet zinciri' iddiaları üzerine SPK, Çiftlik Bank kurucusu ve CEO'su Mehmet Aydın ve eşinin hesaplarında inceleme başlattı.