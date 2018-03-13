Çiftlik Bank tesislerini mağdur üyeler bastı!

İnegöl ilçesindeki Çiftlik Bank tesisleri, mağdur olan üyeler tarafından basıldı.

Çiftlik Bank tesislerini mağdur üyeler bastı!

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Çiftlik Bank tesisleri, mağdur olan üyeler tarafından basıldı. Kamyonlarla gelerek mağduriyetlerine karşılık tesislerden hayvan almak isteyen kalabalık nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri almaya başladı.

18
Çiftlik Bank tesislerini mağdur üyeler bastı!

Yüzbinlerce üyesi ve dolandırıcılık iddialarıyla aylardır gündemde olan Çiftlik Bank'ın mağdurları şirketin İstanbul Ümraniye'deki genel merkezinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesi Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisini bastı. Kaybettikleri paralara karşılık kamyonlarla geldikleri tesisten hayvan almak isteyen üyeler, jandarmanın engellemesiyle karşılaştı. Kalabalığın sayısı kısa sürede 300'ü aşarken, çevre il ve ilçelerden de birçok mağdur vatandaşın tesise gelmek üzere yola çıktığı bilgisine ulaşıldı. Mağdur olan öfkeli kalabalığın sıyısı artarken, jandarma da tesisin çevresinde aldığın önlemkleri arttırdı. Vatandaşların tesis önünde bekleyişleri sürüyor.

28
Çiftlik Bank tesislerini mağdur üyeler bastı!

Çiflik Bank'ın Bursa İnegöl'deki büyükbaş hayvan çiftliğindeki gerginlik, alacaklıların verdikleri paralara karşılık burada bulunan hayvanları yanlarında getirdikleri kamyonlarla almak istemesiye tırmandı. Kalabalığın giderek artması üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi takviye olarak tesise gönderildi. Tesisin çevresinde önlem alan JÖH kalabalığı buradan uzaklaştırmaya çalıştı

38
Çiftlik Bank tesislerini mağdur üyeler bastı!

ÇİFTLİK BANK SÜRECİ NASIL İLERLEDİ? 2016 yılında bir yazılımcı Mehmet Aydın tarafından kurulan Çiftlik Bank isimli sanal çiftlik uygulaması yüzde 40'a varan bir kazanç iddiasıyla kısa sürede 500 bini bulan üye sayısına ulaştı. Üyelerinden topladığı paralarla kuruluşunun 5'inci ayında Bursa'nın İnegöl ilçesinde 250 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis kuran Çiftlik Bank, kısa bir süre sonra Manisa'da da aylık 1 buçuk milyon yumurta üretim kapasitesi olan tavuk çiftliği kurdu. 'Papara' isimli bir yazılımla üyeler ile şirket arasındaki para ödeme trafiğinin sağlandığı sistemde ortaya atılan 'saadet zinciri' iddiaları üzerine SPK, Çiftlik Bank kurucusu ve CEO'su Mehmet Aydın ve eşinin hesaplarında inceleme başlattı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro