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'Cicişler' Etiler'deki evlerinde birbirine girdi

Beşiktaş Tepecik Yolu Caddesi üzerinde bir apartmanın yedinci katında oturan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Komşuların ihbarı üzerine "Cicişler" olarak tanınan Ersoy kardeşlerin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine uzun süre kapıyı açmayan Ersoy kardeşler, ikna çabalarının ardından dışarı çıkarıldı. Kavga esnasında hafif yaralanan iki kardeş, kapıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından çevredeki özel bir hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Esra Ceyda Kardeşler Kimdir ?

Esra Ersoy: Kardeşlerin büyüğü olan Esra Ersoy, 21.06.1985 tarihinde Mersin'de doğdu. İlköğrenimini Mersin Toros Kolejinde tamamladı. Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okudu. Daha sonra Ankara'da Bilkent ÜniversitesiTurizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila'da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Ceyda Ersoy: Kardeşlerin küçüğü olan Ceyda Ersoy, 30.09.1988 tarihinde Mersin'de doğdu. İlköğrenim ve lise yıllarını Mersin'de tamamladı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi'nde okuduktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi'nden mezun oldu.

Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Miss Fotomodel of Turkey 2010 seçilen Ceyda Ersoy, Türkiye'nin ilk tescilli fotomodelidir.

  • Magazin 18 Nisan 2018 14:59
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