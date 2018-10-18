Çiçek Dilligil: 30 kilo verdim şimdi de üst dudağın yok diyorlar

Mide küçültme ameliyatı olan ve hızla kilo veren oyuncu Çiçek Dilligil Teve2'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu. Dilligil, merak edilenleri canlı yayında anlattı....
Sadece estetik kaygıyla bir doktor sizi ameliyata alıyorsa oradan kaçın. Ben 7 farklı doktorun check up'ına girerek 'olur' raporu aldıktan sonra ameliyat oldum. Kitle endeksinin 35'in üzerinde olması gerekiyor. Benim 31-32'ydi. Şekerim tavan yapmıştı, pankreasımda sorun yaşanamaya başlamıştım ve tansiyon problemim vardı.
Çok diyet yaptım ama hiçbir zaman hem diyet hem spor yapan güzel bir örnek olamadım. Şekerim olduğu için kilo da veremedim. Sadece sağlık sıhhat değil her konuda işi uzmanına bırakmayı seviyorum. Bir bilene danışmak, güvenmek. Öncesinde hekim ve sonrasında hekimin ameliyatı nerede yaptığı... Bu ikisine güvenirsem ben kendimi bırakırım.
Bir ara meşhur diyetlerle 22 kilo verdim. Diyeti bıraktım 27 kilo aldım. İnsanın psikolojisi hem olumlu hem olumsuz etkileniyor. Yemeği az yemeye başladığınızda doğal olarak kilo veriyorsunuz. Çok güzel sofralara oturup, yiyememek moralinizi bozuyor.
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