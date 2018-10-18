Çiçek Dilligil: 30 kilo verdim şimdi de üst dudağın yok diyorlar

Çok diyet yaptım ama hiçbir zaman hem diyet hem spor yapan güzel bir örnek olamadım. Şekerim olduğu için kilo da veremedim. Sadece sağlık sıhhat değil her konuda işi uzmanına bırakmayı seviyorum. Bir bilene danışmak, güvenmek. Öncesinde hekim ve sonrasında hekimin ameliyatı nerede yaptığı... Bu ikisine güvenirsem ben kendimi bırakırım.