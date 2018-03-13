CHP'li ve MHP'li vekiller birbirine girdi! MHP'liler Musa Çam'ın üzerine yürüdü

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ittifak teklifi AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Meclis’in yasalaştırmak için sabahladığı seçim ittifakı teklifinin finali kavgalı oldu. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’ın geçmişte AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik “Züriyetsiz” sözünü kürsüden ifade etmesiyle kavga başladı. AK Partililer ve MHP’liler Musa Çam’ın üzerine yürürken, CHP grubu tepkili MHP grubu ile AK Partililer arasında kaldı.

MUSA ÇAM GENEL KURUL DIŞINDA ÇIKARILDI: CHP’liler ve az sayıdaki HDP’liler Musa Çam’ı Genel Kurul’un dışına çıkarakak darbe almasını önlemeye çalıştı. Oturuma ara verilirken arbede uzun süre devam etti. MUSA ÇAM'A ÜÇ BİRLEŞİM YASAK GETİRİLDİİdare amirleri ve parti yöneticilerinin ortamı sakinleştirmesinin ardından Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, İçtüzüğe göre kaba ve yaralayıcı sözler nedeniyle Musa Çam’a 3 birleşim yasaklama cezasını oya sundu.

KULİSTE ÇEVRESİNİ SARDILAR

Çam’a ceza verilmesi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Musa Çam salon dışına çıkarılırken yeniden kavga çıktı. Çam’ı kuliste sıkıştırmak isteyen MHP’liler ondan önce salondan ayrıldılar. CHP’liler Musa Çam’ı salondan çıkarmakta oldukça zorlandı. MHP’liler ile CHP’liler arasında kavga kuliste devam etti.

CHP'LİLER ÇAM'I KULİSTEN ÇIKARMADI

Meclis güvenlik görevlileri iki grubu ayırmakta zorlandı. CHP’liler Çam’ı çay ocağının yanıdaki kapalı bir bölümde korumaya alarak MHP’lilerin darbelerinden kurtarmaya çalıştılar. CHP’liler, MHP milletvekillerinin kapıda beklemesi nedeniyle uzun süre Çam’ı kulisten çıkarmadılar.

MAAŞI DA KESİLECEK

Musa Çam, savunmasında, “Ben konuşmamda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Dahçeli’nin ne kadar saygın itibarlı ve ne kadar iyi bir insan olduğunu söyledim. Böyle bir insana zamanında AKP Genel Başkanı’na söylemiş olduğu sözün ne kadar yakışıksız olduğunu ve bunu hak etmediğini söyledim. Bunun hak edilmediğini söyledim. Buradan kaynaklanarak bir yanlış anlaşılma söz konusu ise üzüntü duyarım. Benim sayın Devlet Bahçeli’ye böyle bir şey söylemem asla söz konusu olamaz” demesi cezayı engellemedi. Genel Kurul’dan yasaklanması nedeniyle Çam’ın maaşından da 12 bin lira para cezası kesilecek.

  • Siyaset 13 Mart 2018 10:12
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN CHP'li ve MHP'li vekiller birbirine girdi! MHP'liler Musa Çam'ın üzerine yürüdü videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ADALET 13 Mart 2018 10:52 Zarrab denilen sahtekar ve çevresi milyarlarca dolar para kazandı diye, bu dolandırıcılığın bedelini Türk halkı ödememeli...Zarrab davası her geçen gün aleyhimize ilerliyor.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro