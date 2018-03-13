CHP'li ve MHP'li vekiller birbirine girdi! MHP'liler Musa Çam'ın üzerine yürüdü

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ittifak teklifi AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Meclis’in yasalaştırmak için sabahladığı seçim ittifakı teklifinin finali kavgalı oldu. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’ın geçmişte AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik “Züriyetsiz” sözünü kürsüden ifade etmesiyle kavga başladı. AK Partililer ve MHP’liler Musa Çam’ın üzerine yürürken, CHP grubu tepkili MHP grubu ile AK Partililer arasında kaldı.

MUSA ÇAM GENEL KURUL DIŞINDA ÇIKARILDI: CHP’liler ve az sayıdaki HDP’liler Musa Çam’ı Genel Kurul’un dışına çıkarakak darbe almasını önlemeye çalıştı. Oturuma ara verilirken arbede uzun süre devam etti. MUSA ÇAM'A ÜÇ BİRLEŞİM YASAK GETİRİLDİİdare amirleri ve parti yöneticilerinin ortamı sakinleştirmesinin ardından Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, İçtüzüğe göre kaba ve yaralayıcı sözler nedeniyle Musa Çam’a 3 birleşim yasaklama cezasını oya sundu.

KULİSTE ÇEVRESİNİ SARDILAR

Çam’a ceza verilmesi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Musa Çam salon dışına çıkarılırken yeniden kavga çıktı. Çam’ı kuliste sıkıştırmak isteyen MHP’liler ondan önce salondan ayrıldılar. CHP’liler Musa Çam’ı salondan çıkarmakta oldukça zorlandı. MHP’liler ile CHP’liler arasında kavga kuliste devam etti.

CHP'LİLER ÇAM'I KULİSTEN ÇIKARMADI

Meclis güvenlik görevlileri iki grubu ayırmakta zorlandı. CHP’liler Çam’ı çay ocağının yanıdaki kapalı bir bölümde korumaya alarak MHP’lilerin darbelerinden kurtarmaya çalıştılar. CHP’liler, MHP milletvekillerinin kapıda beklemesi nedeniyle uzun süre Çam’ı kulisten çıkarmadılar.

MAAŞI DA KESİLECEK

Musa Çam, savunmasında, “Ben konuşmamda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Dahçeli’nin ne kadar saygın itibarlı ve ne kadar iyi bir insan olduğunu söyledim. Böyle bir insana zamanında AKP Genel Başkanı’na söylemiş olduğu sözün ne kadar yakışıksız olduğunu ve bunu hak etmediğini söyledim. Bunun hak edilmediğini söyledim. Buradan kaynaklanarak bir yanlış anlaşılma söz konusu ise üzüntü duyarım. Benim sayın Devlet Bahçeli’ye böyle bir şey söylemem asla söz konusu olamaz” demesi cezayı engellemedi. Genel Kurul’dan yasaklanması nedeniyle Çam’ın maaşından da 12 bin lira para cezası kesilecek.