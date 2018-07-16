CHP'li Tezcan'dan kurultay açıklaması

CHP''de kılıçlar çekildi savaş resmen başladı. 24 Haziran seçimlerinin ardından mevcut yönetim, parti içi muhalefetin hedefi oldu. Muharrem İnce'nin yönetime kazan kaldırdığı CHP'de kurultay için imzalar bugün toplanmaya başlandı. Muhaliflerin hamlesine ilk yanıt gecikmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

"TABANIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ KURLTAYA KARŞI": Tezcan, Olağanüstü Kurultay talepleri ile ilgili, “Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması bir tüzük emridir. Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönündedir. Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda Olağanüstü Kurultay’ın doğru olmadığını ifade ediyor ve kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok. Olağanüstü Kurultay isteyen arkadaşlar da var. Yeterli sayıya ulaşıp ulaşamayacağını 15 gün içerisinde görürüz. Tüzüğün dışında adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

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KAÇ İMZA GEREKİYOR?: CHP'de olağanüstü seçimli kurultay yapılabilmesi için, delegelerin yarısının imza vermesi gerekiyor. Eğer muhalifler 634 imza toplayabilirse, genel merkezin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekiyor.

  • Güncel 16 Temmuz 2018 15:05
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