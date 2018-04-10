CHP'li İnce'den şaşırtan İBB Başkanlığı yorumu

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce adının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçtiği sorusuna ilginç bir cevap verdi.

İnce, “Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak isteyen arkadaşlarım var partide. Onlar beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacaklar ise Ankara’ya aday gösteriyor. Bu gidişle Afrin bile düşebilir bize. Genel merkezin İstanbul’da üyelerle bir anket yaptığını biliyorum. Çıkan sonucu da biliyorum” dedi.