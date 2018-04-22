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CHP'den İYİ Parti'ye 15 milletvekili geçti

CHP ile İYİ Parti arasında bugün gerçekleşecek görüşme öncesinde flaş bir iddia siyaset kulislerini hareketlendirdi. CHP ve İYİ Parti'nin yapılan görüşmeler neticesinde anlaştı ve  ve 15 CHP milletvekili İYİ Parti'ye geçti.

Bu hamle ile İYİ Parti TBMM'de grup kurarak seçime girme hak kazandı.CHP'den Genel Merkezin belirlemesiyle istifa edip İyi Parti'ye geçen olan bazı isimler şöyle:

İŞTE CHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇEN İSİMLER: Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal - Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer - Ankara Milletvekili Nihat Yeşil - Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız - Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın - Burdur Milletvekili Mehmet Göker - Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu - Bursa Milletvekili Erkan Aydın - Çorum Milletvekili Tufan Köse - Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu - İzmir Milletvekili Tacettin Bayır - Kayseri Milletvekili Çetin Arık - Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet - Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer - Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş

  • Güncel 22 Nisan 2018 13:51
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