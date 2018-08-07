CHP'de işler iyice karıştı! Yaşar Tüzün'Den flaş açıklamalar

CHP'deki kurultay tartışmaları sürerken, muhalifler adına Yaşar Tüzün çok sert bir açıklama yaptı. Tüzün yaptığı son açıklamada '1030 doğal delegenin 630'u kurultay için imza attı. 15 milyon kişinin iradesini 15 kişi belirleyemez. Yapılacak açıklamadan sonra bizler de yol haritamızı belirleyeceğiz' dedi. Tüzün şunları söyledi;

"Kurultay yapılması yönünde 630 arkadaşımız bizzat notere giderek iradesini beyan etti. Dolayısıyla eğer hemen yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa Kurultay da yapılabilir, kurultay da toplanabilir diyoruz. Bir delege notere niçin imzaya gider? Notere gitmesinin temel sebebi bu irade beyanında bulunmasıdır. Yani olağanüstü kurultay çağrısına imza atmak için gitmiştir.

Seçilmiş delegelerimizi, doğal delegelerimizi çıkardığımızda 1030 seçilmiş delegemiz vardır. 630 tanesi bizzat notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 kişi kalmıştır. Bu ne demektir? CHP'nin örgütü, CHP'nin tabanı, CHP'nin seçilmiş kurultay delegesinin yüzde 60'ı değişim istemektedir ve kurultay istemektedir.

NE KADAR ARKADAŞIMIZ İMZASINI GERİ ÇEKMİŞ: Bizim yapmış olduğumuz resmi müracaatta şunu ifade etmek istedik. Bizlerin teslim ettiği iki dosyayı ve 630 irade beyanını kamuoyu ile paylaşmadan, bu çağrı grubundan temsilcilerin çağrılarak onların nezaretinde açıklanmasını bekliyorduk. Ne kadar arkadaşımız imzasını geri çekmiş? Evet yetkili arkadaşlarımız 31 olduğunu söyledi ama biz bunu görmek istiyoruz. Gerçekten 31 mi, 41 mi bilmiyoruz?"