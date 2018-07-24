CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 11.00'de TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret edecek.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Binali Yıldırım ile tutuklu bulunan CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun durumunu görüşeceği bildirildi.
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