CHP Genel Merkez karar verdi! Olağanüstü kurultay...

Muharrem İnce'nin "Kemal Kılıçdaroğlu'na sen onursal başkan ol ben de genel başkan olayım dedi" çıkışının ardından olağanüstü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sona erdi. MYK sonrası açıklama yapan Genel başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Parti Merkez Yönetim Kurulu karar verdi olağanüstü kurultay yok" dedi.

GÜNDEMİMİZDE KURULTAY YOK... "CHP Genel Merkezi'nin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur, yerel seçimlere hazırlanacağız" diyen Parti Sözcüsü Tezcan, "Seçimlerde alınan oylar birlikte değerlendirilmelidir. Adayının aldığı oy da partinin aldığı oy da birlikte değerlendirilmelidir. Kurultay çağrıları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesi önündeki en büyük engeldir" dedi.

İNCE'Yİ ADAY GÖSTEREREK Mİ HATA YAPTI?.. Muharrem İnce'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yediği yemekteki konuşmaları açıklamasının 'siyasi nezaketsizlik olduğunu' tekrarlayan Bülent Tezcan, olağanüstü kurultay isteyenlere "Sayın Genel Başkan Muharrem İnce'yi aday göstererek mi yanlış yaptı? Son 1 yılda Türk siyasetini yönlendiren hamleleriyle hata mı yapmıştır kı olağanüstü kurultay isteniyor" ifadelerini kullandı.