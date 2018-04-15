Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki Tire Stadı'nın açılışında yaptığı konuşmada, CHP'li tüm büyükşehir belediye başkanlarının kırsalda yaşayanlarla kentliler arasındaki gelir uçurumunu azaltmaya, iki kesimin de hayat standartlarını yükseltmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için çaba gösterdiklerini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ama birileri bu çalışmamızı çekemiyor, kıskanıyor, eleştireceği yerde gözdağı veriyor, iddianameler hazırlıyor. Sanıyorlar ki Cumhuriyet Halk Partililer geri adım atacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında 397 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı, arkadaşları tutuklandı, gözaltına alındı ama bizler hep şunu söyledik; 'Aziz Kocaoğlu ve arkadaşları namuslu insanlardır, boğazlarından aşağı 1 kuruş haram lokma inmez' dedik."

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının kendisine oy versin veya vermesin herkese hizmet götürdüğünü ve harcadıkları her kuruşun hesabını millete verdiklerini belirterek, Tire Stadı'nın 64 milyon liraya mal olduğunu, bu stadın bir benzerinin 200 milyon liraya ihale edildiğini ifade etti.

Bir çok tarım ürünün ithal edildiğine dikkati çeken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Tarımın sorunları çözülmeden Türkiye'nin sorunları çözülmez. Tarımın, çiftçinin, üreticinin sorunlarını çözeceksiniz ki Türkiye'nin sorunlarını çözelim. Kırsalın sorununu çözmeden kentin sorununu da çözemezsiniz. Kırsalda geliri bitirirseniz, tarımı bitirirseniz, oradaki insanlar kentin varoşlarına gelecek ve hayata tutunmaya çalışacaklardır. Biz ne diyoruz; 'Herkesin çalıştığı yerde karnı doysun, herkes huzur içinde yaşasın'. Bizim yol haritamız tekelleşme değil, ithalat değil. Kendimiz üreteceğiz, kendi halkımıza vereceğiz."