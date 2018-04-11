Çeyrek altın 300 lira oldu mu? Altın fiyatları çıldırdı

Altın fiyatları tüm zamanların rekoruna imza attı. Dün rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının ateşi Trump'ın açıklamalarıyla yeni bir rekor kırdı. Çeyrek altın fiyatı ise adeta uçuşa geçerek 300 liraya yaklaştı. Peki uzmanlar altın fiyatları için ne diyor? Yanıtı haberimizde.

ALTININ gram fiyatı, 179,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya yönelik açıklamalarının ardından doların da yükselmesiyle uçuşa geçti. Dün 175,5 lirayla tüm zamanların rekorunu kıran gram altın bugün 182 liranın üstüne çıktı. Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle bugüne de yükselişle başlayan gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 179,4 lirayı görmüştü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,46 artışla 180,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 295,00 lira, Cumhuriyet altını 1.207,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,46 yükselişle 180,50 liradan işlem gördü. Twitter

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Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Suriye-Irak sınırı yakınlarında görüldüğüne ilişkin haberler ile birlikte, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddialar üzerine ABD'nin bu ülkeye olası müdahalesine çevirmelerinin ardından yükseldi. Suriye'ye askeri harekata hazırlandığı düşünülen ABD'nin hamlesi öncesi Trump'ın Rusya'ya yönelik 'Füzeler geliyor hazır ol Rusya' mesajı piyasalarda büyük risk olarak algılandı. Martta 168 lira ile en yüksek aylık kapanışını gerçekleştiren altının gram fiyatı, dün günün ilk saatlerinde tarihinin en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü. Bugün ise gram altın 182 lirayı aştı. Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,2 getiri sağlayan altının gram fiyatı, yılbaşından bu yana da yatırımcısına yaklaşık yüzde 10'un çok iüstünde prim sağladı. Twitter

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AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD'de enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların gündeminde olduğunu söyledi. Twitter

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