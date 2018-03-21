Ceylan Özgül'den Adnan Oktar bombaları! Kedicikler çıldıracak

Ceylan Özgül ya da ilk tanıdığımız ismiyle Ceylan Özbudak'ın orjinal halini gördünüz mü? Adnan Oktar kediciklerinin hemen hepsi eski halleriyle şaşırtıyor. Gözde kedicik Tülay Kumaşçı ise Ceylan Özgül'le ilgili bomba iddialarda bulundu.

Adnan Oktar'ın ayağında terlik ve pijamaları ile firar eden kediciklerinden Ceylan Özgül (Özbudak) bombaları patlatmaya devam ediyor. Adnan Oktar ve tayfası saldırıya geçince Ceylan Özgül'den yeni bir açıklama geldi. Instagram hesabından bombaları patlatan Ceylan Özgül, Adnan Oktar ve kedicikleri için 'şeytani oluşum' dedi. İşte Ceylan Özgül'ün yaptığı son açıklama ve kediciklerin onun hakkındaki şok iddiaları; Twitter

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CEYLAN ÖZGÜL'ÜN YENİ YAPTIĞI DUYURU: Adnan Oktar'dan kaçan kediciklerden Ceylan Özgül instagram hesabından ailelere seslendi ve 'kamuouyu duyurusu' diyerek ibretlik açıklamalar yaptı. İşte Ceylan Özgül'ün duyurusu; "Burdan anne ve babalara sesleniyorum çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın, ne derse desinler siz onların çok yakınında, göz mesafesinde durun. Twitter

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ŞEYTANİ OLUŞUMLAR VAR : 'Dışarıda, sizler gibi temiz insanların hayal bile edemeyeceği, içinde her türlü maddi, manevi ve bedeni işkencelerin yaşandığı şeytani oluşumlar mevcut. Twitter

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