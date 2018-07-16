Cesur kıyafetinin azizliğine uğradı frikik verdi

Amerikalı şarkıcı Britney Spears, Cuma akşamı Maryland'de hayranlarıyla buluştu. Güzel şarkıcı, riskli kostümünün kurbanı oldu. Britney Spears , Marco Morante tasarımı kostümüyle verdiği frikikle geceye damgasını vurdu.

Cesur kıyafetinin azizliğine uğradı frikik verdi

Müzik dünyasına genç yaşta fırtına gibi giren ancak sonrasında özel hayatında yaşadığı çalkantılarla kariyerini bitirme noktasına gelen şarkıcı Britney Spears, Cuma akşamı Maryland'deydi. Grammy ödüllü şarkıcı, "Piece of Me Turnesi" kapsamında verdiği konserde, sahnedeyken talihsiz bir an yaşandı. İki çocuk annesi Amerikalı şarkıcı, sahne için son derece cesur bir kıyafet seçince, kostüm kazasından kurtulamadı.

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Cesur kıyafetinin azizliğine uğradı frikik verdi

KOSTÜMÜNÜN AZİZLİĞİNE UĞRADI: Mississippi doğumlu Britney Spears , Marco Morante tasarımı kostümüyle verdiği frikikle geceye damgasını vurdu.Bir youtube kullanıcısı tarafından yüklenen videoda görülen kazada Britney Spears’ın kıyafetinin açıldığı ve şarkıcının yaklaşık iki dakika boyunca şovuna bu şekilde devam ettiği görülüyor. Sahne kazası, Britney 2005 tarihli Do Somethin' parçasını seslendirirken meydana geliyor.

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Cesur kıyafetinin azizliğine uğradı frikik verdi

İşte konserden kareler...

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Cesur kıyafetinin azizliğine uğradı frikik verdi

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