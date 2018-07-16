Cesur kıyafetinin azizliğine uğradı frikik verdi

Müzik dünyasına genç yaşta fırtına gibi giren ancak sonrasında özel hayatında yaşadığı çalkantılarla kariyerini bitirme noktasına gelen şarkıcı Britney Spears, Cuma akşamı Maryland'deydi. Grammy ödüllü şarkıcı, "Piece of Me Turnesi" kapsamında verdiği konserde, sahnedeyken talihsiz bir an yaşandı. İki çocuk annesi Amerikalı şarkıcı, sahne için son derece cesur bir kıyafet seçince, kostüm kazasından kurtulamadı.