Cesareti sosyal medyayı salladı! Yılanları yuvasından böyle çıkarttı

Çin'de bir evin zemininde bulunan yılanların yuvasını bulan çocuk, hiç korkmadan hepsini odadan çıkardı. Yılanların yetiştirildiği bir barınakta çekildiği düşünülen olayın görüntüleri minik çocuğun cesur davranışlarını gözler önüne serdi.

Henüz konuşmaya bile başlamayan çocuk, yuvalarından çektiği yılanları tek tek çuvala doldurdu. Odadan ailesi tarafından çıkarılmak istemeyen çocuğun yılanlarla yaptığı bu oyundan gayet keyif aldığı da görüldü. İşte o görüntü.