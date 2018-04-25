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CENTCOM İsrail'e garanti verdi! Çekilmiyoruz...

CENTCOM İsrail'e garanti verdi! Çekilmiyoruz...

ABD'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel'in İsrail'i ziyaretinde yakın zamanda Suriye'den çekilme planlarının olmadığına dair güvence verdiği ileri sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 15:14 - Güncelleme: 25-04-2018 15:14

ABD'nin Ortadoğu'daki güçlerinden sorumlu CENTCOM Komutanı Joseph Votel, salı günü programında olmamasına rağmen İsrail'e ziyaret düzenledi. General Votel'in bu resmi ziyarette İsrail Genelkurmayı'nın misafiri olduğu ifade edildi. 

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabbat, Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot ve diğer askeri yetkililerle görüşen Votel'in gündeminde Suriye ve İran olduğu belirtildi.

İsrail'in 'Arutz Sheva 7' haber sitesine göre Votel, İsrailli muhataplarına Suriye'den kısa vadede çekilme planlarının olmadığı ve İsrail'in sınırlarında güvenlik ve istikrarı sağlama operasyonlarını destekleme güvencesi verdi.

'SURİYE'DE KALICI İZ BIRAKMAK'... Nitekim Amerikan askerlerini tez zamanda Suriye'den çekeceğini ilk kez söylemesinin üzerinden bir ay geçen ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ortak basın toplantısında, 'Suriye'de kalıcı iz bırakmadan çekilmeme' noktasına gelmesi dikkat çekti.

NETANYAHU'DAN TRUMP'A 'FIRÇA'... İsrail'in Haaretz gazetesinin Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre Trump'ın bir ay önceki 'tez zamanda çekilme' açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun telefon açması sonucu iki lider arasında sert bir konuşma geçmişti. Netanyahu, 'ABD'nin çekilmesi halinde İrail'in düşmanları olan İran ve Hizbullah'ın Suriye'de daha da güçleneceği' çıkışını yapmıştı.

İRAN'A KARŞI... Telefonların kapanmasının ardından Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamada, Trump İsrail'in güvenliğine ABD'nin bağlılığını teyit ederken iki lider 'İran'ın habis etkisine ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine' karşı koymak için yakın koordinasyonu devam ettirme konusunda hemfikir kalmıştı. 

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