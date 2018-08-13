Cennet'te bir düğün! Seren Serengil Yaşar İpek çifti beyazlar içinde evlendi

Geçtiğimiz Nisan ayında nişanlanan ve çıktıkları Fransa tatilinde sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti Bodrum'da bembeyaz bir düğün töreniyle dünya evine girdiler.

Cennet'te bir düğün! Seren Serengil Yaşar İpek çifti beyazlar içinde evlendi

Mayıs ayında çıktıkları Fransa tatilinde bir sürpriz yaparak nikah kıyan Seren Serengil Yaşar İpek çiftinin düğün töreni bugüne kısmetmiş. Nisan ayında nişanlanan ve Mayıs ayında Fransa'da nikah kıyan Seren Serengil Yaşar İpek çifti bembeyaz tonların hakim olduğu bir düğün yaptı. Bodrum'da güzel bir düğün töreni yapan Seren Serengil oldukça sade ve zarif gelinliği ile göz kamaştırdı.

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Cennet'te bir düğün! Seren Serengil Yaşar İpek çifti beyazlar içinde evlendi

Öte yandan Yaşar İpek de tercih ettiği beyaz damatlık ile oldukça dikkat çekti. Beyaz tonların hakim olduğu düğün töreninde hiçbir detay unutulmamıştı. Çiftin yakın dostları da bu mutlu günlerinde her zaman olduğu gibi yine yalnız bırakmadı.

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Cennet'te bir düğün! Seren Serengil Yaşar İpek çifti beyazlar içinde evlendi

Seren Serengil, düğününün hazırlık aşamalarını Instagram hesabından takipçileriyle an be an paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Cennet'te bir düğün! Seren Serengil Yaşar İpek çifti beyazlar içinde evlendi

Seren Serengil'in birlikte Duymayan Kalmasın programını sunduğu Cengiz Semercioğlu'da yakını dostunu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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