Cennet'te bir düğün! Seren Serengil Yaşar İpek çifti beyazlar içinde evlendi

Mayıs ayında çıktıkları Fransa tatilinde bir sürpriz yaparak nikah kıyan Seren Serengil Yaşar İpek çiftinin düğün töreni bugüne kısmetmiş. Nisan ayında nişanlanan ve Mayıs ayında Fransa'da nikah kıyan Seren Serengil Yaşar İpek çifti bembeyaz tonların hakim olduğu bir düğün yaptı. Bodrum'da güzel bir düğün töreni yapan Seren Serengil oldukça sade ve zarif gelinliği ile göz kamaştırdı.

Öte yandan Yaşar İpek de tercih ettiği beyaz damatlık ile oldukça dikkat çekti. Beyaz tonların hakim olduğu düğün töreninde hiçbir detay unutulmamıştı. Çiftin yakın dostları da bu mutlu günlerinde her zaman olduğu gibi yine yalnız bırakmadı.