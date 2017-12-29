Cennetin 8 kapısını açıyor cuma günü bu duayı okuyanlar...

Cennetin 8 kapısını açıyor cuma günü bu duayı okuyanlar...

İslam aleminin en kutsal günü olan Cuma, sevapların iki kat sevap olduğu gün. Peki cuma günü hangi ibadetler yapılmalı, cuma günü hangi dualar edilmeli? Cuma günleri mübarek gün olarak kabul edilen islam aleminde bu güne özel olarak okunması gereken dua ve esmaları şöyle sıraladık. İşte Cuma günleri okunması tavsiye edilen dualar... İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.


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Cennetin 8 kapısını açıyor cuma günü bu duayı okuyanlar...

Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa "Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir. Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.


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Cennetin 8 kapısını açıyor cuma günü bu duayı okuyanlar...

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Gaffar" ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar. Cuma günü akşama doğru "Yâ Veliyy" ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

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Cennetin 8 kapısını açıyor cuma günü bu duayı okuyanlar...

Cuma gecesi 1000 defa "Yâ Muhsî" ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

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