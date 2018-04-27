Çenenizde sivilce çıkıyorsa dikkat!

Yüzünüzün farklı bölgelerinde görülen sivilceler hastalık işareti olabilir.

Yüzünüzün farklı bölgelerinde görülen sivilceler hastalık işareti olabilir. Bu sivilcelerin çıktığı bölgeye göre hastalık tahmini yapılabilir, erken tanı ile birlikte tedavi sürecini kolay bir hale getirebilirsiniz. İşte yüzünüzde görülen bölgeye göre ortaya çıkan sivilcelerin sebepleri… Twitter

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Alın: Alında sivilce çıkması sıklıkla görülen bir durum olsa bile altında farklı bir sağlık sorunu yatıyor olabilir. Alın bölgesinde sıklıkla sivilce çıkmasının stres, uykusuzluk gibi sebepleri olabileceği gibi karaciğer, sindirim sistemi ve beslenme düzeyi ile ilgili sağlık sorunlarının da işareti olabilir. Twitter

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Burun ve üst dudak kenarları: Burun ve üst dudak kenarlarında sıklıkla sivilce sorunu yaşayan kişilerin en kısa süre içinde doktor ile görüşmesi tavsiye ediliyor. Burunda yer alan sivilceler baharatlı gıdalardan uzak kalmanızın bir işareti olabilir. Üst dudak kenarlarında görülen sivilcelerin ise kalp, dalak ve karaciğer gibi sağlık sorunları ile doğrudan ilişkisi olabilir,dikkat etmekte fayda var. Twitter

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