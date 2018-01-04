Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V 216'dan eğlenceli fragman

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son filmi Arif V 216'nın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Başrollerini Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in paylaştığı film 5 Ocak'ta vizyona girecek.

Arif V 216 filminin kadrosundaki sürpriz isimler ise dikkat çekti. Yayınlanan fragmanda Farah Zeynep Abdullah, Kerem Alışık ve Yeşilçam'ın usta sanatçısı Ediz Hun'un filmin kadrosunda yer aldığı görüldü. Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'da, Arif V 216 filminin sürpriz isimleri arasında yerini aldı.

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