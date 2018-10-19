Cem Yılmaz'ın 1000 liralık biletleri İngiltere'de tükendi!

'CM101MMXI Fundamentals' adlı stand-up gösterisiyle milyonlara ulaşan ünlü komedyen Cem Yılmaz, herkesin merakla beklediği CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisini Twitter'dan duyurdu. İngiltere'de prömiyeri gerçekleştirilecek gösterinin bilet fiyatları ise 45-150 İngiliz sterlini. (yaklaşık 372 lira-1000 lira)

Prömiyeri İngiltere'deki 5 bin kişilik Eventim Apollo London'da beğeniye sunulacak şovun biletlerinden yalnızca yüzde 2'lik kısım kaldı. Twitter'dan, "Gösteri hazırlıyorum. İsmi duyan 'Pahalı mı?' diyor. Zaten konumuz da bu. Mart 2019" mesajıyla duyurduğu gösterisi heyecanla bekleniyor.