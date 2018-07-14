Cem Yılmaz'dan klas hareketler! Defne Samyeli için bakın ne yaptı

Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli önceki gün Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Mekan çıkışında ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, otomobile binerken de Defne Samyeli’nin kapısını tuttu.

Cem Yılmaz'dan klas hareketler! Defne Samyeli için bakın ne yaptı

Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Ünlü komedyen yakın zamanda çekimlerine başlayacağı Karakomik Filmler'in hazırlıklarına başladıklarını belirten Yılmaz, "Aşağı yukarı 20 gün sonra çekimler başlayacak" dedi. Öte yandan filmde sevgilisi Defne Samyeli'nin de rol alıp almayacağı sorusuna Yılmaz, 'hihi' şeklinde esprili bir cevap verdi. Cem Yılmaz otomobile binerken de Defne Samyeli’nin kapısını tuttu.

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Cem Yılmaz'dan klas hareketler! Defne Samyeli için bakın ne yaptı

Bildiğiniz üzere Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi’nde okurken başlayan arkadaşlıkları, Nisan’da aşka dönüşmüştü. İkili önceki akşam Etiler Akmerkez’deki Papermoon’da baş başaydı. Daha önce sevgilisi için ‘Bitanem’ şarkısını söyleyen Cem Yılmaz bu kez Ajda Pekkan’dan ‘Hoşgör Sen’i mırıldandı

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Cem Yılmaz'dan klas hareketler! Defne Samyeli için bakın ne yaptı

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Cem Yılmaz'dan klas hareketler! Defne Samyeli için bakın ne yaptı

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