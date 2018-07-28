Cem Yılmaz aşkı Defne Samyeli'nin fiyatını yükseltmiş!

Cem Yılmaz ile aşk yaşamaya başladıktan sonra magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddia'ya göre Cem Yılmaz'dan önce gecelik sahne ücreti 5 bin TL olan Samyeli şimdi 80 bin TL alıyor

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla uzun süredir gündemden düşmeyen Defne Samyeli ile ilgili olarak dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, ünlü çiftin birlikteliği sonrası ortaya çıkan durum ile ilgili olarak, "Bir Gecelik Sahne için 80 Bin Lira İstiyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bülent Cankurt'un yazısı şöyle; Twitter

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AŞK DEFNE SAMYELİ'NE YARADI: Komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin mutlu mesut ilişkisini herkes diline dolamış durumda! En çok söyledikleri de, bu aşkın en çok Defne Samyeli'ne yaradığı! Özellikle de çocukluğundan beri müzik yapmak isteyen, bir dönem Melih Kibar'la çalışıp bir de albüm çıkaran Samyeli'nin müzik sektöründe bir türlü istediğini bulamadığını; ancak sevgilisi Cem Yılmaz'ın popülaritesi sayesinde sektörde talep görmeye başladığı konuşuluyor.







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CEM YILMAZ'DAN ÖNCE 5 BİN LİRA ALIYORDU: Kimsenin ağzı torba değil tabii ama konuşanlar çok da haksız sayılmaz. Çünkü yakın bir arkadaşım; Bodrum'da bir mekanda çıkması için Defne Samyeli'ne menajeri aracılığıyla teklif götürmüş. Aldığı cevabı okuduğunuzda onun gibi siz de hayrete düşeceksiniz! Defne Samyeli'nin tek gecelik program kaşesi 80 bin liraymış.











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