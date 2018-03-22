Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Satılık Prens...

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre iş insanı Cem Uzan eski eşi Alara Koçibey'le, Prens Charles ve eşi Camilla ile yan yana görüntü vermek karşılığında kraliyet vakıflarına 200 bin pound bağışta bulundu.
Cem Uzan'ın bu rakamı kendisinin ve ailesinin PR'ını yapmak için ödediği bildiriliyor. İngiliz medyası ünlü milyonerin 2000 yılının Haziran ayındaki yemekte verdiği görüntüden memnun kaldığını da vurguladı.
Uzanların bunu İngiltere'nin önde gelen iş insanları ve 'seçkin' tabakasıyla tanışmak için yaptığını bunun için PR danışmanı Belli Pottinger ile çalıştığını belirtti.
Cem Uzan'ın bu akşam yemeğinde eşinin Prens Charles'ın yanında oturması karşılığında 200 bin pound teklif ettiğini Kraliyetin de bu teklifi kabul ettiğini yazan Daily Mail, o dönemde bu gecenin fotoğraflarının dünya medyasında yayınlandığını belirtti.
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