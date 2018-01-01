Celal Şengör'ün ilk skandalı değil! Bakın neler yapmış!

"Fatih Sultan Mehmet'in müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum demiş..." zırvasıyla gündemde olan deprem bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, belli aralıklarla yaptığı skandal açıklamalarla kamuoyunun gündemine gelmeyi adet haline getirmiş bir isim... Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Rektörü tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Tarih ve din konusunda herkes alim kesiliyor. Ben jeolojik etüd yapıyor muyum veya fay keşfetmeye kalkıyor muyum. Celal hoca da kendi işini yapsın" dediği Celal Şöngör'ün bugüne kadar gündeme geldiği skandal açıklamalarını derledik sizler için... Bakın Celal Şengör neler demiş de kamuoyunu günlerce meşgul etmiş?..

İNSANA DIŞKISINI YEDİRMEK İŞKENCE DEĞİL!.. (12 Eylül döneminindeki işkenceleri savunurken) Bir kere dışkısını yedirmek işkence değil. Ben bal gibi yerim. Niye biliyor musun? Ben bunların yendiğini gördüm. Bir gün San Diego Hayvanat Bahçesi'nde goriller birbirlerine dışkılarını ikram ediyorlardı. Onlar da bizim gibi primatlar. Gayet güzel, hiçbir şey de olmaz. (...) Yani dışkı pis bir şey değil ki. Sen sidiğini içmez misin?..." Bunun üzerine Celal Şengör'e paket içinde insan dışkısı gönderilmişti pek çok kişi tarafından...

