Celal Şengör'ün ilk skandalı değil! Bakın neler yapmış!

Celal Şengör'ün ilk skandalı değil! Bakın neler yapmış!

"Fatih Sultan Mehmet'in müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum demiş..." zırvasıyla gündemde olan deprem bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, belli aralıklarla yaptığı skandal açıklamalarla kamuoyunun gündemine gelmeyi adet haline getirmiş bir isim... Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Rektörü tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Tarih ve din konusunda herkes alim kesiliyor. Ben jeolojik etüd yapıyor muyum veya fay keşfetmeye kalkıyor muyum. Celal hoca da kendi işini yapsın" dediği Celal Şöngör'ün bugüne kadar gündeme geldiği skandal açıklamalarını derledik sizler için... Bakın Celal Şengör neler demiş de kamuoyunu günlerce meşgul etmiş?..

19
Celal Şengör'ün ilk skandalı değil! Bakın neler yapmış!

İNSANA DIŞKISINI YEDİRMEK İŞKENCE DEĞİL!.. (12 Eylül döneminindeki işkenceleri savunurken) Bir kere dışkısını yedirmek işkence değil. Ben bal gibi yerim. Niye biliyor musun? Ben bunların yendiğini gördüm. Bir gün San Diego Hayvanat Bahçesi'nde goriller birbirlerine dışkılarını ikram ediyorlardı. Onlar da bizim gibi primatlar. Gayet güzel, hiçbir şey de olmaz. (...) Yani dışkı pis bir şey değil ki. Sen sidiğini içmez misin?..." Bunun üzerine Celal Şengör'e paket içinde insan dışkısı gönderilmişti pek çok kişi tarafından...

29
Celal Şengör'ün ilk skandalı değil! Bakın neler yapmış!

DİN VE BAŞÖRTÜ DÜŞMANLIĞINI HİÇ GİZLEMEDİ: Papyonu, yuvarlak gözlüğüyle şirinlik abidesi görüntüsü veren Şengör için, postmodernitenin en tipik imgelerinden biri ve hatta karikatürü de deniliyor. Postal seviciliğiyle nam yapmış Şengör, din ve başörtüsü düşmanlığını ise hiç saklamamış bir isim. Celal Şengör Üniversiteler Arası Kurul üyelerine gönderdiği mektupta "Bugün artık ne dünyanın yedi günde yaratıldığına, ne Nuh Tufanına, ne de Havva ile Âdem masalına inanmak mümkündür...", (Başörtü yasağı için) 'Üniversitede yasak olmaz' diyenlere karşı icab ederse, ülke yöneticileri akıllarını başlarına alana kadar o kapıları kapatırız..."

39
Celal Şengör'ün ilk skandalı değil! Bakın neler yapmış!

BİR PAŞA İLE TELEFONLA KONUŞURKEN BİLE 'HAZIR OL'A GEÇERİM: "Bir generalle telefonda konuşurken bile esas duruşa geçerim, onlar da bunu bilirler, bana 'rahat ol' derler..."

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Milli Piyango
  7. Ekonomi
  8. Seçim
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat