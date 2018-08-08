Çaybaşı belediye başkanı: 20 tona yakın fındık gitti

ORDU'da kelimenin tam anlamıyla afet yaşanıyor. Sabah etkili olan aşırı yağış dereleri taşırdı. Şimdiye kadar can kaybı açıklanmazken ciddi manada maddi hasar var. Habertürk'e bağlanan Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık büyük bir maddi hasar yaşandığını ve harmanda olan tüm fındığın sel sularıyla gittiğini açıkladı. Ünye'de ise Faruk Kara "Ne kadar fındığım varsa hepsini sel götürdü" dedi.

30 TONA YAKIN FINDIK GİTTİ...Fındıkların harmanlarıyla birlikte sulara kapıldığını açıklayan Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık şunları söyledi:

"Son elli yılın sel felaketini yaşadık. Çok ciddi manada hasar ve mal kaybımız var. 3 tane köprümüz yıkıldı. Tüm altyapımız tamamen gitti. Vatandaşımızın topladığı fındıkların tamamı sele gitti. Yaklaşık olarak 30 tona yakın fındığı tamamen sel götürdü.Harmanlarıyla beraber aldı götürdü. Ciddi bir felaket ama belediye olarak ders çıkarmamız gerekiyor."