Çatıda mahsur kalan manda böyle kurtarıldı!

BOLU'da bir evin bahçe kısmındaki deponun çatısına çıkan manda vinç yardımıyla halatla bağlanarak indirildi.

Çatıda mahsur kalan manda böyle kurtarıldı!

Bolu'nun Karacasu beldesine bağlı Hıdırşeyhler köyünde oturan Enver Demiroğlu'na ait manda, evin bahçesinde bulunan deponun çatısına çıktı.

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Çatıda mahsur kalan manda böyle kurtarıldı!

Bir tarafı yere yakın diğer tarafı yerden 3 metre yükseklikte bulunan üçgen şeklindeki çatıya çıkan manda, çatının yerden yüksek kısmına gitti ve inemedi.

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Çatıda mahsur kalan manda böyle kurtarıldı!

Bunu gören Enver Demiroğlu diğer köylülerden yardım istedi. Köylüler mandayı bulunduğu yerden indiremeyince itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekipleri de mandayı indiremeyince vinç çağrıldı.

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Çatıda mahsur kalan manda böyle kurtarıldı!

Yaklaşık 2 saat boyunca çatıda duran mandayı sakinleştirmek için Demiroğlu'nun kızı ve torunu da çatıya çıktı. Mandanın ışıktan rahatsız olmaması için gözleri kapatıldı. Huysuzlanarak hareket etmeye çalışan mandayı Enver Demiroğlu'nun kızı eliyle okşayarak, "Sakin ol yavrum" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

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