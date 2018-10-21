Çarşafa da girmişti! Hilal Cebeci şimdi de devrimci olmaya çalışıyor!

'Çav Bella' klibiyle tepki çeken Hilal Cebeci, savunmasını "Kendimi sola daha yakın hissediyor, gerçek bir devrimci olmaya çalışıyorum" hattında kurdu. Hilal Cebeci bir dönem de çarşaflı türbanlı haliyle sık sık Fatih'in İsmailağa semtinde görülmüş ve kendini dine verdiğini söylemişti. "Şarkıcılıkta gündeme gelebilmek için cinselliğimi hiç kullanmadım" diyecek kadar coşan Hilal Cebeci, sosyal medyayı kahkahalara boğdu! Cebeci'nin geçmiş yıllarda çektirdiği üstsüz fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı.
İtalya'da faşizme karşı direniş marşı olarak hafızalara kazınan 'Çav Bella' marşını yorumlaması ve çektiği kliple tartışmalara neden olan ve bunun üzerine klibin ikinci bir versiyonunu yayınlanan şarkıcı Hilal Cebeci, "Avrupa’daki kültüre göre bir işçi marşı önemlidir, saygı duyulmalıdır ancak dans etmek, tekno müziklerle söylemek saygısızlık kabul edilmez" dedi.
- Bir sanatçı olarak sevdiğim bu şarkıyı yorumlamak istedim. Tabii amaç ses getirmek, konuşulmak, eğlendirmek, duyguları daha çok paylaşmak, 8 yaşındaki çocuğun diline düşürmek, 15 yaşındaki genci şarkıdan haberdar etmekti.
('Klipteki dans sahnelerine ve popo sallama figürlerinize gelelim. Neden bir direniş şarkısına bunları eklediniz?' sorusuna) Elektronik dans müziği yaptım. Ben klipte dans etmeseydim insanlar bu şarkıyla dans etmeyecek miydi? Daha önce bir proje yapmıştım, zor işlerde çalışan emekçilerin bir gününe ışık tutmuştuk. Aslında ilk klibe bu görüntülerle girmeyi düşünüyordum ancak ikinci klibe erteledim. İlk klibim de hâlâ yayında.
- ('Danslarınızın ‘kapitalizm ve emperyalizm’i simgelediğini söylemişsiniz. Bağlantıyı anlayamadım…' sorusuna) Danslar yani eğlence sektörü, maalesef kapitalizmin bir aracı olmuş durumda. İnsanlar dans edip eğlenmek için para harcamak zorunda. Eser, içerik olarak kapitalist ve emperyalist bir düzene karşı yazılmış notlardan oluşuyor. Amacım rutinin dışına çıkarak, insanları şaşırtıp düşünmeye sevk etmekti. Sosyalist bakışın bu denli heyecanlanmış olması beni de çok umutlandırdı. Her daim heyecanımızı yüksek tutmalıyız.
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