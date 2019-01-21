Çarpışma'da kriz çıktı dizinin kaderini etkileyecek değişiklik!

Sezon ortasında Show TV'de gösterime girmeye başlayan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un yer aldığı Çarpışma dizisi, 3 haftalık aranın ardından yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek 7. bölümü merakla beklenen dizide flaş bir değişiklik yaşandı.

Düşük reklam gelirleri nedeniyle özel kanalların ortaklaşa aldıkları 3 haftalık dizi molasının bitmesiyle, Çarpışma'nın ekibi de yılbaşı sonrası kısa bir tatil yaptıktan sonra geçtiğimiz günlerde yeniden sete çıkmıştı. Ancak bu kez ekipte dizinin kaderini değiştirebilecek olan bir değişikliğin yaşandığı ortaya çıktı.