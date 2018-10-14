Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'nun olay videosu! Yıllar sonra ortaya çıktı

Show TV'nin yeni dizisi Çarpışma'da Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü oynamaya hazırlanan Elçin Sangu'nun yıllar önce bir düğünde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'nun olay videosu! Yıllar sonra ortaya çıktı

Show TV'nin yeni dizisi Çarpışma'nın Zeynep'i Elçin Sangu'nun yıllar önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Bir akrabasının düğününde hünerlerini sergileyen Sangu, yaptığı Çerkes dansıyla büyük beğeni topladı.

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Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'nun olay videosu! Yıllar sonra ortaya çıktı

İşte şu sıralar AY Yapım imzalı Çarpışma dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynamaya hazırlanan güzel oyuncunun sosyal medyada izlenme rekorları kıran o dansı...

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Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'nun olay videosu! Yıllar sonra ortaya çıktı

ÇARPIŞMA NE ZAMAN EKRANA GELECEK? Uluç Bayraktar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, oyuncu kadrosunda Tatlıtuğ ve Sangu'nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can ve Hakan Kurtaş gibi ünlü isimlerin de yer aldığı Çarpışma dizisinin çekimleri başladı. Merakla beklenen dizinin Kasım ayında ekrana geleceği öğrenildi.

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Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'nun olay videosu! Yıllar sonra ortaya çıktı

İşte dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleşeceği Çarpışma dizisinin ilk tanıtımı...

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