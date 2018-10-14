Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'nun olay videosu! Yıllar sonra ortaya çıktı

ÇARPIŞMA NE ZAMAN EKRANA GELECEK? Uluç Bayraktar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, oyuncu kadrosunda Tatlıtuğ ve Sangu'nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can ve Hakan Kurtaş gibi ünlü isimlerin de yer aldığı Çarpışma dizisinin çekimleri başladı. Merakla beklenen dizinin Kasım ayında ekrana geleceği öğrenildi.