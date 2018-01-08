Çapkınlık yaparken basıldı muhabirlere yalvardı!

Star TV’deki ‘Fazilet Hanım ve Kızları’nın oyuncusu Alp Navruz, Fox’taki ‘Şevkat Yerimdar’ın yıldızı Başak Parlak ile Aralık’ta aşk yaşamaya başlamıştı. İki hafta önce Karaköy’de başka bir güzelle görüntülenince “Kendisini tanımam, bir hayranım” demişti. Geçen hafta da Başak Parlak’tan ayrıldığını açıkladı. Elini çabuk tutan Alp Navruz bu kez oyuncu Burcu Binici ile görüntülendi. Burcu Binici ile Alp Navruz önceki akşam Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

