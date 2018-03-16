Canlı yayında sevgilisini katletmişti! Aldığı ceza olay oldu

YouTube'ta canlı yayınladıkları şaka sırasında sevgilisi Pedro Ruiz'i öldüren Monalisa Perez'in aldığı ceza tartışma yarattı. 22 yaşındaki sevgilisinden ikinci çocuğuna hamile olan kadın, Pedro Ruiz'e 30 santimetreden ateş etmişti.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Halstad şehrinde yaşayan çift, günlük hayatlarını ve yaptıkları şakaları ünlü olmak için YouTube kanallarında yayınlıyordu. Bir çocukları olan çift bu sefer daha tehlikeli bir video yayımlayacaklarını duyurmuşlardı. Videoyu çektikleri sırada ikinci çocuklarına hamile olan Perez, Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Ben ve Pedro büyük ihtimalle en tehlikeli videomuzu çekeceğiz. Onun fikri, benim değil" demişti.

Göğsünde tuttuğu ansiklopedinin kendisini kurşundan koruyacağını düşünen Ruiz'e karşı Perez'in ateş açmasını 3 yaşındaki çocukları ve o sırada orada olan 30 kişi izledi. Perez, olayın ardından acil yardım hattı 911'i arayarak erkek arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

Olayla ilgili olarak görülen davada Perez ikinci dereceden cinayet suçunu kabul etti. Davaya bakan savcı James Brue ise yaptığı açıklamada, "Aptalca eylemin Pedro Ruiz tarafından planlandığını ve zanlının yanlışlıkla ve trajik bir şekilde gösteriyi gerçekleştirmenin güvenli olduğuna inandığını" söyledi.

 Kadının aldığı 6 ay hapis cezası ceza sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Yapılan yorumlarda 6 ay cezanın birini öldürmek için çok az olduğunu savunanlar oldu.

  • Güncel 16 Mart 2018 09:31
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