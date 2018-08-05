Canlı yayında inanılmaz kaza! Faciadan son anda kurtuldular

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde virajı alamayan şoförün kullandığı otomobil yoldan çıkarak 40 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı. Olay yerinde instagram hesabından canlı yayın yapan iki genç, az kalsın üzerlerine düşecek olan otomobilin şarampolden yuvarlanmasını anbean görüntüledi.

Cemalpaşa Mahallesi, Sülemiş mevkisinde seyir halinde olan Oktay Atıcı’nın (31) kullandığı 01 AFP 07 plakalı otomobil virajı alamayarak yoldan çıktı ve 40 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlanıp alt sokağın ortasına düştü. O esnada otomobilin düştüğü yerin hemen altında Deniz Karahan ve Ahmetcan Dığrak adlı arkadaşlar instagram hesabından canlı yayın yapıyorlardı. Canlı yayın esnasında yukarıdan önce firen sesi geldi ardından da üzerlerine 40 metrelik uçurumdan aşağı bir otomobilin yuvarlanarak indiğini gördüler. Büyük bir gürültüyle takla atarak inen otomobil yol üzerine düşerek durabildi. Canlı yayını kesip araçtakilere yardıma koşan iki gencin kamerasına ise tüm bu anlar anbean yansıdı.

"UCUZ ATLATTIK": Neredeyse otomobilin üzerine düşeceğini söyleyen Deniz Karahan, "Biz olay yerinde canlı yayın yapıyorduk, evimize gidiyorduk. Önümüzde 5-6 metre vardı. Canlı yayında kazayı ucuz atlattık. Geri geri kaçtık. Kaza yapan otomobilin hemen yanına koştuk şoförü çıkarmaya çalıştık. Sonra arkadaşım da yardım etti kapıyı açtık şoförü içeriden çıkardık" dedi.

Ahmetcan Dığrak ise, "Arkadaşım canlı yayında beni çekiyordu. Ben önden gidiyordum. Yukarı doğru kafamı çevirince bir otomobilin tam üzerimize geldiğini gördüm. Biraz daha ilerleseydim ben de kazazede olabilirdim. Şoförü içeriden çıkardım bir şeyin var mı dedim durumu iyiydi yok dedi, sonra polis ambulans geldi" şeklinde konuştu.