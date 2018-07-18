Cankurtaranın fotoğraf aşkına sosyal medyadan tepki yağdı

ABD'de boğulan kişiyi görmezden gelerek fotoğraf çektirmeye devam eden 'cankurtaran'a sosyal medyada tepki yağdı.

ABD'de cankurtaran olarak çalışan bir kişi, çalıştığı alanda boğulan bir kişiyi görmezden gelerek, fotoğraf çekmeye devam etti. 'Cankurtaran' çektiği resmi sosyal medyadan 'cankurtaran görevde' ifadesiyle birlikte paylaştı.



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Sosyal medya kullanıcıları ilk olarak, cankurtaran kadının dış görünüşü hakkında yorumlar yaparken, daha sonra fotoğrafta arka planda bir kişinin suda batmakta olduğunu anlaşıldı. Fotoğrafı yakınlaştıran kullanıcılar batmakta olan adamın kafasının suda kaybolmakta olduğunu fark ettiler. Kullanıcılar batan adamın yardım istemek için kollarını salladığını belirttiler. Twitter

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ABD'de cankurtaran olarak çalışan bir kişi, çalıştığı alanda boğulan bir kişiyi görmezden gelerek, fotoğraf çekmeye devam etti. 'Cankurtaran' çektiği resmi sosyal medyadan 'cankurtaran görevde' ifadesiyle birlikte paylaştı.

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