Cani kadın şoke etti! Yıllarca sevgilisine işkence yapmış

İNGİLTERE’de yaşayan Jordan Worth adlı genç kadın, erkek arkadaşının hayatını kontrol etmeyi adeta takıntı halinde getirdi. Partnerini ailesinden ve arkadaşlarından uzaklaştıran Worth, erkek arkadaşını bıçakladığı ve kaynar suyla haşladığı gibi gerekçelerle 7,5 yıl hapse mahkum edildi.

Cani kadın şoke etti! Yıllarca sevgilisine işkence yapmış

İngiltere’de yaşayan Jordan Worth adlı 22 yaşındaki genç kadın, erkek arkadaşı üzerinde sonu şiddete varan bir kontrol ve baskı kurmaya başladı. Sevgilisinin Facebook hesabını ele geçiren Worth, önce onu ailesinden ve arkadaşlarından uzaklaştırdı. Erkek arkadaşına neleri giyip neleri giyemeyeceğini de söyleyen genç kadın, sevgilisine 9 ay yatağa yatmama cezası verdi. Endişeli komşuların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğretmen olmak isteyen Worth’ü gözaltına aldı. Worth, çıkarıldığı mahkemede 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Cani kadın şoke etti! Yıllarca sevgilisine işkence yapmış

Luton Kraliyet Mahkemesi, Worth’ün “iki tarafı” olduğunu bildirdi. Sevgi dolu ve destekleyici bir aile ortamında yetişen Worth’ün okulda çok başarılı olduğu, Hertfordshire Üniversitesi’ni dereceyle bitirdiği ve öğretmen olmak istediği belirtildi. Worth’ün terkedilen hayvanlar için gönüllü çalışmalara katıldığı ve Afrikalı yardıma muhtaç çocuklar için para toplanmasına da yardım ettiği kaydedildi.

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Cani kadın şoke etti! Yıllarca sevgilisine işkence yapmış

Bedfordshire şehrine bağlı Stewartby köyünde yaşayan Worth, eve döndüğünde ise adeta bir canavara dönüşüyor ve partnerinin hayatını cehenneme çeviriyor. 2012 yılında 16 yaşlarındayken lisede tanışan ikili, bu tarihten itibaren birlikte olmaya başladı ve ilerleyen tarihlerde birlikte eve çıktı. Davanın Savcısı Maryam Syed, ilişkinin başlarından itibaren Worth’ün erkek arkadaşını hastalıklı bir şekilde kontrol etmeye çalıştığını belirtti.


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Cani kadın şoke etti! Yıllarca sevgilisine işkence yapmış

Ancak bu kontrol ve baskının şiddete dönüşmesi, durumu içinden çıkılmaz bir hale dönüştürmüş. Sevgilisine şiddet uygulamaya başlayan genç kadın, onu dövmeye, üzerine sert cisimler atmaya başlamış. Worth, zaman zaman yaralanan sevgilisini hastaneye de götürmemiş.

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