Caner'le Şükran Ovalı'nın bebeklerinin ismi belli oldu

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı, kız çocuklarının eğitimi için kaleme aldığı öykülerden oluşan ‘Onlar’ın Öyküsü’ adlı kitapta, ‘Kilitli Dolap’ adlı öyküyü kaleme alan Şükran Ovalı, kızına Mihran adını koyacağını söyledi. 33 yaşındaki oyuncu, öyküyü yazmayı bitirdikten sonra rüyasında kızının olacağını gördüğünü de dile getirdi.

'DAHA ÇOK HİSSEDİYORUM'

5 aylık hamile olan Ovalı daha önce verdiği bir röportajda hamilelik süreci hakkında, “Gitgide daha çok hissediyorum. Enteresan, güzel bir duygu. İçinde bir can var. Allah isteyen herkese nasip etsin” şeklinde konuşmuştu.

