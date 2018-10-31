Canan Karatay'ın oğlu vejetaryen mı?

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programının konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay, oğlunun ve gelininin vejetaryen olduklarını açıkladı. "Vejetaryenlere karşı olmadığını" söyleyen Prof. Dr. Karatay şöyle konuştu:
"Benim oğlum ve gelinim de vejetaryen. Onların evlerine gittiğimiz zaman İskoçya'da biz de onlara saygı olsun diye et yemeyiz eşimle. Evde ne pişiriyorlarsa onları yeriz. Ama evde yoğurtlarını yaparlar, kendi peynirlerini yaparlar, yumurtalarını alırlar, tereyağlarını alırlar bunları bol bol yerler. Veganlar bunları yemiyor. Biz 'Sağlıklıyız' demesinler. 2016'da İtalya'da vegan anne babadan bir çocuğu aldılar. Çünkü 10 yaşındaki çocuk 3-4 yaşında gibi görünüyordu, çocuk büyümedi. Çocuklara bu eziyet olarak kabul edildi. İtalya'da veganlar çocuk yetiştirilmesin denildi. Veganlara soruyorum;
'Doğduklarında annelerinden süt içtiler mi, içmediler mi? Bebekleri olduğu zaman süt veriyorlar mı, vermiyorlar mı?' Hayvansal kolestrol olmadan çocuklar da gelişemez, beyin de gelişemez, hiçbir hormon gelişemez. Onun için veganlığa karşıyım. Veganların beni şikayet etmeye hakları yok ki etsinler. Onlar kendilerini tatmin ediyorlar, umurumda değil." dedi.
Neden 'Ekmek yemeyin' dediğini açıklayan Karatay, ekmekten vazgeçmek isteyenlere de tavsiyelerde bulundu.
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