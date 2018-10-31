Canan Karatay'ın oğlu vejetaryen mı?

"Benim oğlum ve gelinim de vejetaryen. Onların evlerine gittiğimiz zaman İskoçya'da biz de onlara saygı olsun diye et yemeyiz eşimle. Evde ne pişiriyorlarsa onları yeriz. Ama evde yoğurtlarını yaparlar, kendi peynirlerini yaparlar, yumurtalarını alırlar, tereyağlarını alırlar bunları bol bol yerler. Veganlar bunları yemiyor. Biz 'Sağlıklıyız' demesinler. 2016'da İtalya'da vegan anne babadan bir çocuğu aldılar. Çünkü 10 yaşındaki çocuk 3-4 yaşında gibi görünüyordu, çocuk büyümedi. Çocuklara bu eziyet olarak kabul edildi. İtalya'da veganlar çocuk yetiştirilmesin denildi. Veganlara soruyorum;