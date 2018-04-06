Canan Karatay'dan yeni öneri: 'İlaç alacağınıza onu yiyin'

Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor. Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır” diye konuştu.