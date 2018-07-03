Canan Karatay'dan Kayısı çekirdeği önerisi

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde Siyez Festivali’ne katılan Prof.Dr.Canan Karatay oldukça önemli açıklamalar yaptı.

Canan Karatay'dan Kayısı çekirdeği önerisi

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde Siyez Festivali’ne katılan Prof.Dr.Canan Karatay oldukça önemli açıklamalar yaptı. Vücuda giren kimyasalların neden olduğu etkiler hakkında konuşan Karatay, vatandaşlara kanseri önleyecek önemli tavsiyeler verdi. Karatay’ın açıklamalarını sizler için derledik, işte o açıklamalar…

16
Canan Karatay'dan Kayısı çekirdeği önerisi

Birçok önemli hastalığın asıl nedeninin yanlış beslenme olduğuna dikkat çeken Karatay açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:’’Babamda kalp var bende de olacak diye bir şey yok. Bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. Hepimizde kanser genleri var ama bunlar uykuda. Bunlar yanlış beslenmeyle,toksik tüketmeyle,modern buğday tüketmeyle uyandırdığımız zaman birinde akciğer,birinde meme birinde başka bir kanser yapıyor.’’

26
Canan Karatay'dan Kayısı çekirdeği önerisi

Siyez buğday tüketiminin arttırılması gerektiğini belirten Karatay bu konuda bakanlığa büyük görevler düştüğünü de sözlerine ekledi. Karatay, ‘’ Modern buğday hibrit olduğu için yüzde 60 ile yüzde 80 oranında gluten içeriyor. Bu gluten ekmeği çok tükettiğimiz için bizi hastalandırıyor. Bu nedenle siyez buğdayının tüketiminin arttırılması gerekiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı bu konuda çiftçiyi teşvik etmeli’’ şeklinde konuştu.

36
Canan Karatay'dan Kayısı çekirdeği önerisi

Buğdayda bulunan glutenin bağırsaklarda zararlı bakteri üretimine neden olduğundan bahseden Karatay ‘’Bağırsaklarımızda bulunan küçük tüyler bizi bakterilerden koruyorken gluten bunları öldürüyor. Bu nedenle doğal bir biçimde beslenmeliyiz. Evde yapılan yoğurtlar ve doğal meyvelerden yapılan sirkeleri tüketmeliyiz. Kurtlu elmalardan yapılan sirkeler tüketmeliyiz.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro