Canan Karatay'dan Kayısı çekirdeği önerisi

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde Siyez Festivali’ne katılan Prof.Dr.Canan Karatay oldukça önemli açıklamalar yaptı.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde Siyez Festivali’ne katılan Prof.Dr.Canan Karatay oldukça önemli açıklamalar yaptı. Vücuda giren kimyasalların neden olduğu etkiler hakkında konuşan Karatay, vatandaşlara kanseri önleyecek önemli tavsiyeler verdi. Karatay’ın açıklamalarını sizler için derledik, işte o açıklamalar…

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Birçok önemli hastalığın asıl nedeninin yanlış beslenme olduğuna dikkat çeken Karatay açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:’’Babamda kalp var bende de olacak diye bir şey yok. Bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. Hepimizde kanser genleri var ama bunlar uykuda. Bunlar yanlış beslenmeyle,toksik tüketmeyle,modern buğday tüketmeyle uyandırdığımız zaman birinde akciğer,birinde meme birinde başka bir kanser yapıyor.’’

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Siyez buğday tüketiminin arttırılması gerektiğini belirten Karatay bu konuda bakanlığa büyük görevler düştüğünü de sözlerine ekledi. Karatay, ‘’ Modern buğday hibrit olduğu için yüzde 60 ile yüzde 80 oranında gluten içeriyor. Bu gluten ekmeği çok tükettiğimiz için bizi hastalandırıyor. Bu nedenle siyez buğdayının tüketiminin arttırılması gerekiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı bu konuda çiftçiyi teşvik etmeli’’ şeklinde konuştu.

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